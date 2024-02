Wartezeiten und „Stehpartien“: Zugpendler aus Raum Wattens fordern Nachbesserungen

Pendler aus dem Großraum Wattens wollen (wieder) Direktzüge Richtung Unterland. Auch die Kritik an überfüllten Zügen hält an. Richtung Innsbruck fährt ab 4. März eine zusätzliche S-Bahn. Doch auch in der Gegenrichtung lautet der Pendler-Appell: "Bitte vergesst uns nicht!"