Wagner und Gastl bei EM in Bukarest früh out

Bukarest – Bei den Ringer-Europameisterschaften in Bukarest schieden am Dienstag die Tiroler Michael Wagner und Daniel Gastl im griechisch-römischen Stil jeweils in ihrem ersten Kampf aus. Wagner unterlag dem Polen Adam Mateusz Gardziola in der Klasse bis 82 kg 5:9, Gastl in der Qualifikation der Kategorie bis 97 kg dem Niederländer Tyrone Sterkenburg 4:5.