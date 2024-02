Signa-Pleite: Bürgermeister Willi rechnet mit baldigem Kaufhaus-Tyrol-Käufer

Der Bürgermeister sieht eine "international renommierte Investmentbank" am Horizont. Einen konkreten potenziellen Käufer gibt es aber noch nicht. Ein "runder Tisch" oder eine "Tiroler Lösung", wie von Herausforderer Florian Tursky gefordert, sei nicht vonnöten.

Innsbruck – Am Dienstagabend wurde bekannt, dass im Zuge der Signa-Pleite rund um Gründer René Benko neben anderen Luxus-Assets auch das Kaufhaus Tyrol in Innsbrucks bester Lage zum Verkauf steht. Der Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi (Grüne) sieht aber bereits einen baldigen Käufer am Horizont. Es werde sicher noch "einige Wochen dauern", aber er gehe von einem "hohen Interesse" aus, sagte Willi. Der Stadtchef rechnete mit einer "international renommierten Investmentbank", die zuschlagen könnte.

Er habe aber momentan keinen Hinweis auf einen konkreten potenziellen Käufer, betonte Willi. Eine solche Investmentbank, die "ihr Handwerk versteht", "viel Erfahrung im Immobiliengeschäft hat" und bereits derzeit jedes Jahr Bewertungen bei Objekten wie jenem des Kaufhaus Tyrol durchführt, läge aber für ihn quasi auf der Hand.

"Premium-Lage" und hoher Wert

Willi machte sich jedenfalls keine Sorgen um das Kaufhaus in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße im Zentrum der Landeshauptstadt. Ein neuer Käufer werde angesichts der "Premium-Lage" und des sehr großen Werts wohl nicht schwer zu finden sein und dieser werde nur ein Interesse haben: "Dass der Laden weiter gut läuft." Die Arbeitsplätze seien jedenfalls "alle sicher", zeigte sich der Stadtchef zuversichtlich und betonte "am Laufenden gehalten" zu werden.

„Der laufende Betrieb geht weiter“, betonte Sebastian Schneemann, Center Manager des Kaufhaus Tyrol noch Ende Dezember gegenüber der Tiroler Tageszeitung. „Was natürlich passieren kann, ist, dass der Eigentümer wechselt, dass also das Kaufhaus Tyrol verkauft wird“, so Schneemann: „In diesem Fall würden auch alle Verträge (mit Shop-Mietern, Anm. d. Red.) übernommen werden.“ Um potenzielle Käufer bzw. Investoren würde er sich im nun eingetretenen Fall der Fälle keine Sorgen machen: „Bei der Lage des Kaufhaus Tyrol würde sich bestimmt jemand finden.“

In einer ersten Reaktion forderte der Innsbrucker Bürgermeisterkandidat Florian Tursky einen runden Tisch ein, um verschiedene Möglichkeiten zu prüfen. Die Innsbrucker SPÖ fordert ein schnelles Handeln der Stadt. „Jetzt muss der Ankauf von strategisch wertvollen Immobilien, gegebenenfalls mit Partnern, geprüft werden“, hieß es in einer Aussendung der Bürgermeisterkandidatin Elli Mayr und Gemeinderat Benjamin Plach.

Willi kontert Tursky-Vorstoß

Dass Florian Tursky am Dienstag einen "Runden Tisch" und eine "Tiroler Lösung" gefordert hatte - dem konnte Willi nichts abgewinnen. "Diese Floskel 'eine Tiroler Lösung'. Davon zu träumen bringt nichts." Außerdem habe man auch bisher nicht - "außer dass Benko Tiroler ist" - mehrheitlich von "Tiroler Geld" oder einer Tiroler Lösung gesprochen, wenn man sich die Geldquellen genau zu Gemüte führe und die internationalen Geldgeber beachte.

Auch mit Turskys Aussage, wonach das Kaufhaus Tyrol nicht zu einem "Spielball internationaler Investitionsfonds" werden dürfte, konnte Willi wenig anfangen. Es werde sich ein guter Käufer finden und es solle jener den Zuschlag erhalten, "der den besten Preis bietet." Es sei jedenfalls "nicht Aufgabe von Stadt oder Land", gar selbst - und noch dazu in dieser Dimension - selbst als Käufer aufzutreten und Steuergeld hineinzupumpen: "Das macht und regelt der Markt."

Verkauf soll Sanierungsplan realisieren

„Der strukturierte Verkauf der Signa Prime Assets GmbH startet mit heutigem Tag und ist ein wesentlicher Bestandteil des Sanierungskonzeptes der Signa Prime Selection“, so Insolvenzverwalter Abel in einer Aussendung. „Durch den Verkauf soll ein Teil der erforderlichen finanziellen Mittel für die Erfüllung des angestrebten Sanierungsplanes im Interesse der Gläubiger realisiert werden“.

Der Bau des in der Mariahilfer Straße geplanten Einkaufszentrums "Lamarr" steht derzeit zur Gänze. Derzeit ist unklar, wie es mit dieser weiteren Signa-Immobilie in Wien weitergeht. Im Firmenkonglomerat Benko gab es zuletzt mehrere - zum Teil viele Milliarden schwere - Insolvenzen. Sanierungsversuche laufen. Indes verzögerte sich die Insolvenzentscheidung über Firmengründer Benko selbst am Dienstag wie berichtet bis März.

Zur Signa Prime Selection gehören zahlreiche bekannte Immobilien in Innenstadtlagen, nicht nur in Österreich. In Berlin ist das etwa das Luxuskaufhaus KaDeWe oder in Venedig das Hotel Bauer. (TT.com, APA)