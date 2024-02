Kollision in Kreuzung: 25-jährige Frau bei Verkehrsunfall in Buch verletzt

Buch – Bei einem Verkehrsunfall in Buch wurde am Dienstagnachmittag eine 25-jährige Frau verletzt. Die Frau war auf der L218 von Buch in Richtung Schwaz unterwegs, als es im Kreuzungsbereich an der Abzweigung Gallzein zu einer Kollision mit einem 41-jährigen Autolenker kam.