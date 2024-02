US-Verteidigungsminister Austin aus Krankenhaus entlassen

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist am Dienstag aus einem Militärkrankenhaus entlassen worden und wird am Mittwoch an einer virtuellen Sitzung zum Thema Ukraine teilnehmen. Das teilte das Pentagon mit. Der an Krebs erkrankte 70-jährige Politiker war wegen Symptomen eingewiesen worden, die auf ein akutes Blasenproblem hinwiesen.