Ex-General bei Präsidentenwahl in Indonesien in Führung

Indonesien hat am Mittwoch einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament gewählt. Bei der Präsidentschaftswahl zeichnete sich eine klare Mehrheit für den umstrittenen Verteidigungsminister Prabowo Subianto ab. Der Ex-General liegt inoffiziellen Zahlen zufolge klar in Führung, wie aus Daten von drei Meinungsforschungsinstituten am Mittwoch hervorging. Demnach kommt Prabowo auf etwa 59 Prozent der Stimmen. Das würde für einen Sieg bereits im ersten Wahlgang reichen.