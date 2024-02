Lkw kollidierte bei Spurwechsel auf der Inntalautobahn mit Auto: 41-Jähriger verletzt

Innsbruck – Bei der Kollision mit einem Lkw ist am Dienstagnachmittag auf der Inntalautobahn ein 41-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Italiener war im Raum Innsbruck auf dem ersten Fahrstreifen in Richtung Westen unterwegs. Ein 28-jähriger Ukrainer fuhr mit seinem Sattelfahrzeug mit Sattelanhänger in dieselbe Richtung und wollte kurz vor dem Amraser Tunnel von der linken auf die rechte Spur wechseln.