73-jähriger Innsbrucker überwies vierstelligen Betrag an Internetbetrüger

Innsbruck – Am Montag gegen 14 Uhr riefen Unbekannte einen 73-jährigen Innsbrucker an, um ihm mitzuteilen, dass seine Kreditkarte auf seinem Konto eines Online-Versandhandelsunternehmens gehackt worden sei. Dabei seien viele kleine Abbuchungen getätigt worden. Diese würden nicht aufscheinen, da sie so klein seien.