88 km/h zu schnell: Junger Raser auf der Inntalautobahn bei Langkampfen erwischt

Innsbruck – Im Zuge von Geschwindigkeitsmessungen auf der Inntalautobahn A12 im Gemeindegebiet von Langkampfen, Fahrtrichtung Kufstein, wurde ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer am Dienstag gegen 21 Uhr mit einer Geschwindigkeit von 188 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h gemessen.

Der Fahrzeuglenker wurde in Kufstein von der Polizeistreife angehalten und der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Der Mann wird an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zur Anzeige gebracht. (TT.com)