Skifahren neben grünen Wiesen: „Winter wie diese werden viel häufiger“

Die Semesterferien präsentieren sich immer frühlingshafter, Schnee ist keiner in Sicht. Und bei 15 Grad am Donnerstag im Tal und bis zu 5 Grad auf 2000 Metern ist auch an Beschneiung nicht zu denken. Vielen Skigebieten rinnen jetzt schon die Pisten davon. An das wird man sich in Zukunft gewöhnen müssen, sagt ein Meteorologe.