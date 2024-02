Kinderbetreuung: Tirol braucht 700 zusätzliche Arbeitskräfte

Innsbruck – Der von der Tiroler Landesregierung angekündigte Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung nimmt weiter konkretere Formen an. Bildungslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) bezifferte den zusätzlichen Bedarf an Arbeitskräften angesichts der tirolweiten Ausrollung 2026 mit 700. Abhilfe schaffen soll etwa eine Ausbildungsoffensive im Rahmen einer „Implacementstiftung“, die Arbeitslose für die Kinderbildung qualifizieren soll. Die ersten drei Pilotregionen starten indes bereits mit Herbst.

Diese Stiftung für Elementarpädagogik – für diese nimmt die Landesregierung aus ÖVP und SPÖ rund 245.000 Euro in die Hand und hält ab dem heurigen Frühjahr 90 Ausbildungsplätze parat – sei ein wichtiger Baustein für den kommenden Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem zweiten Lebensjahr, betonte Hagele am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Innsbrucker Landhaus. „Personal-Ressourcen sind hier nämlich einer der wesentlichen Schlüssel“, so die Bildungslandesrätin. Man benötige jedenfalls „zehn bis zwölf Prozent“ an zusätzlichem Personal, um den kommenden Bedarf an Kinderbetreuung abzudecken.