Auf falsche Bankberaterin reingefallen: Innsbrucker verliert über 1000 Euro

Innsbruck – In jüngster Zeit nehmen Betrugsmaschen über das Telefon in Tirol wieder zu. Jetzt wurde wieder ein neuer Fall bekannt. Wie die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mitteilt, wurde am Dienstag gegen 11.20 Uhr ein 59-jähriger Österreicher in Innsbruck telefonisch von einer angeblichen Bankberaterin kontaktiert. Die Frau gab an, dass die Sicherheitseinstellungen der Onlinebanking-App geändert werden und sie dazu die Bankdaten des Mannes benötige.