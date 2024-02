Nach Bremsung: 49-Jährige in Innsbrucker Straßenbahn gestürzt

Nachdem der Fahrer einer Straßenbahn am Mittwochnachmittag abrupt bremsen musste, kam eine 49-jährige Passagierin zu Sturz.

Innsbruck – Mittwochnachmittag gegen 14.40 Uhr fuhr eine Straßenbahn in Innsbruck auf der Defreggerstraße stadtauswärts. Auf Höhe der Hausnummer 12 beabsichtigte ein bis dato unbekannter Fahrer eines Pkw seinen Wagen vom Fahrbahnrand auszuparken. Da sich der Straßenbahnfahrer in dieser Situation nicht sicher war, ob der Lenker des Wagens die herannahende Tram bemerkt hatte, bremste er vorerst ab und setzte die Fahrt dann fort nachdem klar war, dass der Lenker des Wagens die Straßenbahn bemerkt hatte.

Durch das Abbremsen kam eine 49-jährige Frau in der Tram zu Sturz, verletzte sich dabei unbestimmten Grades und musste mit der Rettung in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert werden. Der Lenker bzw. die Lenkerin des Pkw wird ersucht, sich mit der Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Nummer 059133 7591 in Verbindung zu setzen. (TT.com)