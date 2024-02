Drei Skiunfälle sorgten am Mittwoch für Verletzte auf Tirols Pisten

Ein 53-jähriger Skifahrer wurde bei einem Zusammenstoß in Lermoos schwer verletzt. Im Stubaital wurde eine 44-Jährige von einem Unbekanntem gerammt. In Itter kam ein 34-Jähriger von der Piste ab.

Lermoos, Telfes, Itter – Gleich zwei Unfälle auf Tirols Skigebieten sorgten am Mittwoch für Einsätze der Rettung.

Zum einen kam es gegen 11.50 Uhr im Bereich der roten Piste Nr. 6 und der blauen Piste Nr. 8 im Skigebiet „Grubigstein“ im Gemeindegebiet von Lermoos zu einem Zusammenstoß zwischen einem 53-jährigen Deutschen und einem 13-jährigen Niederländer. Bei der Kollision erlitt der Deutsche schwere Verletzung im Bereich des Beines. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Reutte geflogen.

Auch in Telfes im Stubaital kam es zu einem Unfall. Gegen 13.55 Uhr fuhr eine 44-jährige Deutsche im Skigebiet „Schlick2000“ mit ihrem Snowboard auf der blauen Piste Nr. 1 talwärts. Im Kreuzungsbereich mit der roten Piste Nr. 11 wurde sie bisherigen Erkenntnissen zufolge von hinten von einem Skifahrer gerammt, wodurch beide Personen stürzten.

Der Skifahrer, welcher mit einer roten Skihose bekleidet war und einen weißen Skihelm trug, verließ die Unfallstelle ohne Erste Hilfe zu leisten und seine Daten preis zu geben. Wie die Polizei mitteilt, wurde die 44-Jährige von der Pistenrettung erstversorgt und von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades im Brustbereich in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Fulpmes werden unter 059133/7112 erbeten.