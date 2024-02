Sensation bei der WM: Espernberger holte überraschend Bronze

Martin Espernberger sorgte bei der WM in Doha für die erste rot-weiß-rote Medaille bei diesen Titelkämpfen. In der OSV-WM-Langbahn-Geschichte war es erst die siebente

Doha – Martin Espernberger hat am Mittwoch bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Doha über 200 Meter Delfin überraschend die Bronzemedaille gewonnen. Der 20-Jährige musste sich im Finale mit einer Zeit von 1:55,16 Minuten nur dem überragenden Japaner Tomoru Honda (1:53,88) sowie dem Italiener Alberto Razzetti (1:54,65) geschlagen geben. Für den US-Student war es die erste Medaille, in der OSV-WM-Langbahn-Geschichte war es erst die siebente.