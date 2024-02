Umstrittene Abnehmspritze „Ozempic“ ist ein Fall für die Gerichte

Wien – Eigentlich ist das Medikament „Ozempic“ für die Behandlung von Diabetes zugelassen, doch die Spritze wird von manchen Medizinern auch gegen starkes Übergewicht eingesetzt. Ein Salzburger Schönheitschirurg geriet im vergangenen Herbst in die Schlagzeilen, weil er einer Patientin ein mutmaßlich gefälschtes „Ozempic“ verkauft haben soll. Die Staatsanwaltschaft Steyr ermittelt seitdem. Die Frau musste zuerst mit schweren Gesundheitsproblemen im Krankenhaus behandelt werden. Mittlerweile geht es ihr wieder gut.

Der Arzt vertrete den Standpunkt, dass es sich nicht um eine Abgabe, sondern um eine Anwendung aus dem Ordinationsbedarf am Patienten gehandelt habe. Das sieht die Apothekerkammer nicht so. „Die hier vorliegende Übergabe und der Verkauf von einer ganzen Ozempic-Packung mit jeweils einem Pen samt vier Spritzvorrichtungen zur einmal wöchentlichen Selbstinjektion zu Hause ohne jegliche ärztliche Aufsicht und Nachkontrolle kann (...) nicht als Anwendung, sondern nur als unzulässige Abgabe angesehen werden“, so Holzmann.