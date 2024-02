Von Sessellift gerutscht: 15-Jährige stürzte in Ischgl zwölf Meter in die Tiefe

Eine 15-jährige Dänin schaffte es nicht, sich auf den Sitzplatz eines Sesselliftes richtig hinzusetzen und rutschte hinaus. Sie stürzte rund zwölf Meter in die Tiefe.

Ischgl — Zu einem tragischen Unfall kam es am Mittwochmittag im Skigebiet Silvretta. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 13.40 Uhr eine 15-jährige Dänin gemeinsam mit ihrem Vater und ihrer Mutter mit einem 8-er Sessellift bergwärts. Beim Einsteigen in den Lift konnte sich die 15-Jährige aus bislang unbekannter Ursache nicht richtig am Sitzplatz des Sessels platzieren und rutschte heraus.