Lazio Rom schoss den FC Bayern noch tiefer in die Krise

Rom – Nach dem schweren Wirkungstreffer in Leverkusen (0:3) droht Trainer Thomas Tuchel mit einem taumelnden Bayern-Team auch noch ein früher K.o. in der Champions League.

Der deutsche Rekordmeister verlor am Mittwochabend im Stadio Olimpico gegen Außenseiter Lazio Rom nach einer verkrampften Leistung mit 0:1 (0:0) und muss um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Die erste titellose Saison seit 2011/12 bahnt sich an.

Ein mit Rot und Foulelfmeter bestraftes Einsteigen von Abwehrspieler Dayot Upamecano im Strafraum gegen Lazio-Angreifer Gustav Isaksen führte zur nächsten bitteren Niederlage. Kapitän Ciro Immobile verwandelte in der 69. Minute nervenstark vom Punkt gegen den chancenlosen Bayern-Torwart Manuel Neuer. In Unterzahl waren die Bayern zu keiner Wende fähig. Im Rückspiel am 5. März muss eine deutliche Steigerung her.