Ein Toter und Verletzte nach Schüssen bei Super-Bowl-Parade

Nach der Siegesparade der Kansas City Chiefs nach ihrem vierten Super-Bowl-Titel ist eine Person von Schüssen tödlich verletzt worden, 15 weitere Personen erlitten lebensgefährliche Wunden. Dies gab ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Die Polizei geht von insgesamt bis zu 21 Verletzten aus, darunter elf Kinder bzw. Jugendliche. Drei Personen sind nach dem Vorfall in Kansas City festgenommen worden. Zum Motiv gab es vorerst keine Informationen.

Alle Spieler, Trainer und Mitarbeiter der Kansas City Chiefs seien in Sicherheit, sagte der Bürgermeister von Kansas City, Quinton Lucas. US-Präsident Joe Biden sei über den Vorfall informiert worden, teilte das Weiße Haus mit. Den offiziellen Angaben nach fielen die Schüsse in der Nähe des Bahnhofs nahe einem Parkhaus. Ob die Tat mit der Siegesparade in Verbindung stand, war unklar. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie das Gelände der Veranstaltung evakuiert wurde.