Eine Tote und Verletzte bei Super-Bowl-Parade in Kansas City

Es sollte eine große Feier mit hunderttausenden Fans zum Super-Bowl-Sieg der Kansas City Chiefs werden, doch am Ende gab es Verzweiflung und Trauer: Bei einem Schusswaffenangriff sind in Kansas City ein Mensch getötet und mehr als 20 weitere verletzt worden. Die Polizei der im US-Bundesstaat Missouri gelegenen Stadt nahm drei Verdächtige fest, die Motive blieben zunächst unklar. US-Präsident Joe Biden forderte schärfere Waffengesetze.

Der örtliche Radiosender KKFI teilte im Online-Netzwerk Facebook mit, seine DJane Lisa Lopez sei bei dem Schusswaffenangriff auf die Siegesparade am Mittwoch getötet worden. "Dieser sinnlose Akt hat ein wunderbare Person ihrer Familie und ihrer Stadt weggenommen."

Es wurde befürchtet, dass die Zahl der Toten noch steigen könnte: Unter den 21 Verletzten seien acht Menschen mit "unmittelbar lebensbedrohlichen" Verletzungen und sieben mit "lebensbedrohlichen Verletzungen", sagte Feuerwehrchef Ross Grundyson. Sechs Menschen hätten leichtere Verletzungen erlitten.

Das Children's-Mercy-Krankenhaus teilte mit, dass mindestens elf Kinder im Alter zwischen sechs und 15 Jahren unter den Verletzten seien. Neun von ihnen hätten Schusswunden erlitten. Später sagte ein Sprecher der Klinik, alle dort aufgenommenen Opfer des Angriffs würden voraussichtlich wieder gesund.

Hunderttausende waren zu der Parade in Kansas City zusammengekommen, bei der die Mannschaft auf Doppeldecker-Bussen eine drei Kilometer lange Feier-Prozession inmitten ihrer Fans absolvierte. Bei ungewöhnlich warmem Wetter bejubelten die fast ausnahmslos in den roten Vereinsfarben bekleideten Fans in einem Meer aus rotem und goldenem Konfetti ihre Spieler. Die Mannschaft hatte am Sonntag in Las Vegas den Super Bowl, das Finalspiel der American-Football-Profiliga NFL, gegen die San Francisco 49ers gewonnen.

Mitten in der Menschenmasse waren auf einmal Schüsse zu hören, die Panik unter den vielen Fans auslösten. "Ich dachte, es wären Feuerwerke", sagte der Zeuge John O'Connor der Zeitung "The Kansas City Star". Er habe "zwischen 15 und 20 Schüsse in kurzer Zeit" gehört. Opfer wurden auf dem Boden liegend behandelt, bevor sie von Rettungskräften auf Tragen weggebracht wurden.

Paul Contreras, der mit seinen drei Töchtern an der Parade teilgenommen hatte, sagte dem Sender CNN, er habe einen der Schützen überwältigt und entwaffnet, bevor die Polizei eingetroffen sei. "Ich stand im richtigen Winkel zu ihm und schlug ihn von hinten nieder", sagte er. "Ich strecke ihn nieder und drücke ihn mit meinem ganzen Gewicht runter. Und dann kommt ein anderer guter Samariter und hilft mir."

Die Polizei erklärte zu den mutmaßlichen Tätern lediglich, dass drei Verdächtige in der Nähe des historischen Bahnhofs Union Station festgenommen worden seien. Die Ermittlungen zu den Motiven dauerten an.

Die Kansas City Chiefs erklärten, sie seien "zutiefst traurig über diesen sinnlosen Akt der Gewalt". Die gesamte Mannschaft, ihr Stab und ihre Angehörigen waren demnach in Sicherheit. Star-Spieler Travis Kelce erklärte, er sei "untröstlich über die Tragödie". Im Onlinedienst X (Twitter) schrieb er: "Mein Herz ist bei allen, die heute kamen, um mit uns zu feiern, und nun betroffen sind." Seine weltbekannte Freundin, US-Sängerin Taylor Swift, hatte nicht an der Siegesparade teilgenommen.

"Ich bin wütend über das, was heute passiert ist", sagte die Polizeichefin von Kansas City, Stacey Graves. "Die Menschen, die zu dieser Feier kamen, sollten ein sicheres Umfeld erwarten können." Bürgermeister Quinton Lucas sagte, die Siegesfeier sei "ein Tag, auf den sich viele Menschen gefreut haben. Etwas, an das sie sich ihr Leben lang erinnern. Und sie sollten sich nicht an die Bedrohung durch Waffengewalt erinnern müssen".