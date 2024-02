59-Jährige bei Lieferungsarbeiten in Schwaz schwer verletzt

Schwaz – Am Mittwoch ist es zu einem schweren Arbeitsunfall in Schwaz gekommen. Eine Einzelhandelsangestellte war in einer Filiale gerade dabei, eine Palette der Lieferung mit einem Schiebebügelwagen umzustellen. Dabei stürzte sie so unglücklich, dass sie sich schwere Verletzungen an der linken Hüfte zuzog.