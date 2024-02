Mit Hand in Bohrmaschine geraten: 51-Jähriger in Zirl bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Zirl – Am Donnerstagnachmittag gegen 13.15 Uhr verletzte sich ein 51-Jähriger in Zirl bei einem Arbeitsunfall schwer. Der Mann versuchte, mit einer Kernbohrmaschine ein Loch zu bohren, als er plötzlich abrutschte und durch die rotierende Maschine schwere Blessuren am linken Arm erlitt. Ein ebenfalls anwesender Kollege verständigte daraufhin die Rettung. Der 51-Jährige wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus nach Hall in Tirol gebracht. (TT.com)