Vier Skiunfälle auf Tirols Pisten: Neunjährige bei Zusammenstoß am Stubaier Gletscher verletzt

Eine neunjährige Deutsche wurde am Stubaier Gletscher bei einer Kollision verletzt. In Alpbach wurde ein 74-Jähriger von einem Unbekannten gerammt. In Kühtai kam ein 48-Jähriger zu Sturz, während im Hochzillertal ein 60-Jähriger einen Rippenbruch erleiden musste.

Stubai, Alpach – Gleich vier Unfälle sorgten am Donnerstag für Einsätze der Tiroler Pistenrettung.

Zum einen war Mittwochmittag eine neunjährige Deutsche gemeinsam mit ihrer Familie im Skigebiet Stubaier Gletscher zum Skifahren unterwegs. Im unteren Drittel der Piste, im Bereich eines Flachstückes neben einer Schlucht, wollte das Kind gegen 12.40 Uhr abbremsen, um auf ihre langsamer fahrenden Familienmitglieder zu warten.

Während des Vorganges fuhr ihr plötzlich ein von hinten kommender Skifahrer in den Rücken, wodurch sie und auch die unbekannte Person stürzten. Der Zweitbeteiligte half ihr daraufhin von der Piste auf und wartete mit ihr gemeinsam am Pistenrand auf ihre Familienmitglieder. Als diese vor Ort waren, kam es zu keinem Datenaustausch mit dem Zweitbeteiligten.

Die Neunjährige wurde nach dem Sturz von der Pistenrettung und einem Alpinpolizisten erstversorgt. Eine ärztliche Untersuchung wurde vorerst nicht in Anspruch genommen.

Nun sucht die Polizei nach dem zweitbeteiligten Mann und veröffentlichte eine Täterbeschreibung. Dieser sei zwischen 40 und 50 Jahre alt, besitze einen österreichischen Akzent und trug eine grüne Skijacke sowie einen Helm.

Unbekannter rammte in Alpbach 74-Jährigen

Auch in Alpbach kam es am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr im Skigebiet „Skijuwel“ zu einem Skiunfall. Wie die Polizei mitteilte, kollidierten auf der blau markierten Piste am Wiedersbergerhorn ein 74-jähriger Niederländer und eine bis dato unbekannte Person. Während die unbekannte Person unverletzt sein dürfte und ihre Fahrt nach der Kollision fortsetzte, erlitt der 74-Jährige einen Oberschenkelbruch.

Der Mann wurde von der Pistenrettung erstversorgt und zur weiteren Behandlung mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus nach Schwaz geflogen. Es konnte keine Beschreibung des Unbekannten erhoben werden.

Kollision in Kühtai

In Silz wiederum kam es gegen 12.15 Uhr im Skigebiet Küthai, am Hochalter, auf der roten Piste Nr. 3 aus bisher unbekannter Ursache zu einer Kollision zwischen einem 48-jährigen Schifahrer aus Belgien und einem unbekannten Snowboarder. Der 48-Jährige stürzte infolge des Zusammenpralls auf den Boden und zog sich innere Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Bergung wurde der Verletzte vom Notarzthubschrauber Martin 2 zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Zams gebracht.

Bub rammte im Hochzillertal 60-Jährigen

Ebenfalls am Donnerstag, dieses mal aber am Vormittag, kam es im Skigebiet Hochzillertal zu einem Unfall. Auf der dortigen roten Pisten Nr.5 kam es zum Zusammenpralle zwischen einem 60-jährigen Skifahrer aus Belgien und einem unbekannten Zweotem. Der 60-Jährige wurde dabei vom unbekannten Skifahrer von hinten gerammt, kam so zu Sturz und verletzte sich schwer. Laut Polizei brach der Mann sich die Rippen. Der Zweitbeteiligte setzte seine Fahrt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, fort.

Der Verletzte wurde nach erfolgter Erstbehandlung an der Unfallstelle durch die Pistenrettung vom Rettungshubschrauber Heli 4 in das Krankenhaus Innsbruck geflogen.