Zwei Skiunfälle auf Tirols Pisten: Neunjährige bei Zusammenstoß am Stubaier Gletscher verletzt

Eine neunjährige Deutsche wurde am Stubaier Gletscher bei einer Kollision verletzt. In Alpbach wurde ein 74-Jähriger von einem Unbekannten gerammt.

Stubai, Alpach – Gleich zwei Unfälle sorgten am Donnerstag für Einsätze der Tiroler Pistenrettung.

Während des Vorganges fuhr ihr plötzlich ein von hinten kommender Skifahrer in den Rücken, wodurch sie und auch die unbekannte Person stürzten. Der Zweitbeteiligte half ihr daraufhin von der Piste auf und wartete mit ihr gemeinsam am Pistenrand auf ihre Familienmitglieder. Als diese vor Ort waren, kam es zu keinem Datenaustausch mit dem Zweitbeteiligten.

Die Neunjährige wurde nach dem Sturz von der Pistenrettung und einem Alpinpolizisten erstversorgt. Eine ärztliche Untersuchung wurde vorerst nicht in Anspruch genommen.

Auch in Alpbach kam es am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr im Skigebiet „Skijuwel“ zu einem Skiunfall. Wie die Polizei mitteilte, kollidierten auf der blau markierten Piste am Wiedersbergerhorn ein 74-jähriger Niederländer und eine bis dato unbekannte Person. Während die unbekannte Person unverletzt sein dürfte und ihre Fahrt nach der Kollision fortsetzte, erlitt der 74-Jährige einen Oberschenkelbruch.