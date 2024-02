Aufbruchsstimmung: Mbappé verlässt laut Berichten PSG am Saisonende

Paris – Fußballstar Kylian Mbappé wird Paris Saint-Germain laut Medienberichten aus Frankreich und England am Saisonende verlassen. Der WM-Torschützenkönig habe PSG seinen Entschluss mitgeteilt, den Verein im Sommer nach dann fast sieben Jahren zu verlassen, berichteten die Nachrichtenagentur PA sowie The Athletic. Demnach sind die Bedingungen des Abgangs aber noch nicht vollständig vereinbart, mit einer offiziellen Bestätigung sei erst in ein paar Monaten zu rechnen.