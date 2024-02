4:1im Hinspiel: Sturm nach Conference League Sieg gegen Slovan vor Aufstieg

Graz – Sturm Graz darf im ersten Europacup-Frühling nach 23 Jahren Pause auf mehr hoffen. Die Grazer siegten am Donnerstagabend im Hinspiel der Zwischenrunde der Conference League gegen Slovan Bratislava verdient mit 4:1 (2:1) und schufen sich damit eine hervorragende Ausgangslage um den Aufstieg ins Achtelfinale. Die Retourpartie gegen den slowakischen Meister in Bratislava ist am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr) angesetzt.

Mika Biereth schoss Sturm vor vollen Rängen in Liebenau schon in der 4. Minute in Führung. Nach dem schnellen Ausgleich durch Gerson Rodrigues (8.) traf Kapitän Jon Gorenc Stankovic (27.) für die Steirer noch in der ersten halben Stunde. Otar Kiteishvili legte per Foul-Elfmeter (64.) nach der Pause nach. Slovans Vladimir Weiss sah nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung nach einem Foul die Rote Karte (78.). Der 18-jährige Amady Camara schoss danach noch den wichtigen vierten Treffer (91.) für die Elf von Christian Ilzer.