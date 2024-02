Comeback mit 51 Jahren: Kasai schaffte Quali in Sapporo

Sapporo – Das japanische Skisprung-Urgestein Noriaki Kasai hat sich im Alter von 51 Jahren für den Heim-Weltcup in Sapporo qualifiziert und damit einen Rekord aufgestellt. Der Routinier schaffte in der Qualifikation am Freitag beim Sieg des Tirolers Manuel Fettner im Schneetreiben unter 55 Teilnehmern als 45. den Sprung in die Top 50. Damit wird er am Samstag (8.00/ORF 1) vier Jahre nach seinem bisher letzten Start ebenfalls in Sapporo seinen 570. Weltcup-Einsatz bestreiten.