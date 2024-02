In Haft gestorben: Russischer Oppositionsführer Alexej Nawalny ist tot

Der prominente Kreml-Kritiker sei nach einem Spaziergang zusammengebrochen. Laut Kreml werde die Todesursache untersucht. Der 47-Jährige hat eine jahrelange Haft in einer Strafkolonie verbüßt.

Moskau – Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny ist tot. Das teilte die Gefängnisverwaltung am Freitag mit. Aus dem Kreml hieß es, man habe „keine Information über die Todesursache“. Es würden aber alle erforderlichen Untersuchungen durchgeführt. Kreml-Chef Wladimir Putin sei vom Tode seines Widersachers in Kenntnis gesetzt worden. Erst diese Woche hatte es Berichte gegeben, dass Nawalny bereits zum 27. Mal für eine Dauer von 15 Tage in Einzelhaft gebracht worden sei.