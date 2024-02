Skifahrerin beging nach Kollision in St. Jakob in Defereggen Fahrerflucht

Zu einem Zusammenstoß zweier Skifahrerinnen kam es am Freitagvormittag im Skizentrum St. Jakob in Defereggen. Eine 18-jährige Deutsche wurde dabei verletzt. Die andere Skifahrerin beging Fahrerflucht, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

St. Jakob i. D. – Am Freitagvormittag kam es im Skizentrum St. Jakob in Defereggen zu einem Skiunfall. Eine 18-jährige Deutsche war gegen 10.50 Uhr mit ihren Skiern auf der roten Piste Nr. 1 unterwegs, als es zu einem Zusammenstoß mit einer anderen Skifahrerin kam. Dabei erlitt die Urlauberin Verletzungen unbekannten Grades und musste in das Krankenhaus Lienz eingeliefert werden.