BürgermeisterInnen im Austausch: Gut vernetzt über den Reschen hinweg

Burgeis, Landeck – Die Reschenstraße (B180) und der Brennerautobahn (A13) verbinden Nord- und Südtirol. „Bauarbeiten an diesen wichtigen Strecken haben direkte Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen im Bezirk Landeck und dem Vinschgau. Umso wichtiger ist es für die Vertreterinnen und Vertreter vor Ort zu wissen, welche Projekte in den kommenden Jahren geplant sind“, sagte Bezirkshauptmann Siegmund Geiger.

Deshalb trafen sich am Donnerstag 27 BürgermeisterInnen aus den beiden Regionen. Aber auch über andere Themen gesprochen. „Die Gemeinden im Bezirk Landeck und im Vinschgau pflegen in vielen Bereichen einen engen Austausch – sei es ein wirtschaftlicher, touristischer oder auch kultureller“, erklärte Dieter Pinggera, Präsident der Bezirksgemeinschaft Vinschgau. Und so wird auch die Verbindung abseits der Straßen immer weiter gefestigt. (TT)