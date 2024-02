Neue Leitung, neue Ziele: Generationenwechsel an der Praxisvolksschule

Nach 17 Jahren als Direktorin der Praxisvolksschule an der Pädagogischen Hochschule Tirol hat Caroline Abfalter mit 1. Februar den Ruhestand angetreten. Ihre Nachfolgerin Cornelia Walder will an der "Modell- und Forschungsschule" unter anderem tiergestützte Pädagogik und regelmäßige Sozialarbeit einführen.