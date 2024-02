150 Feuerwehrleute bei Vollbrand in Ötztal Bahnhof: Lagerhalle brannte lichterloh

Der Vollbrand einer Lagerhalle in der Gemeinde Ötztal Bahnhof hielt Freitagabend 150 Einsatzkräfte auf Trab. Durch den Brand entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Ermittlungen zur Brandursache sind am Laufen.

Imst – Rund 150 Einsatzkräfte von sechs Feuerwehren rückten am Freitagabend gegen 21.35 Uhr zu einem Löscheinsatz im Gemeindegebiet Ötztal Bahnhof an. Eine etwa 220 m² große Lagerhalle stand in Flammen. Verletzt wurde bei dem Brand laut Polizeibericht niemand, allerdings wurden mehrere Tonnen an Agrarprodukten, die in der Halle gelagert waren, Opfer des Feuers. Beschädigt wurden auch ein neben dem Gebäude abgestellter Anhänger, eine Trafostation der Tinetz, sowie eine Niederspannungsleitung. Ersten Angaben zufolge entstand ein Schaden in Millionenhöhe.