Großteil der Erkrankten wieder gesund: Masern-Fälle in Tirol auf zehn Personen gesunken

Bislang gab es heuer in Tirol 44 Masern-Erkrankungen. Wie das Land am Samstag mitteilte, ist ein Großteil der betroffenen Personen mittlerweile genesen.

Innsbruck – Nachdem sich in den vergangenen Wochen Meldungen über Masern-Fälle in Tirol häuften, wendet sich das Land regelmäßig mit Updates an die Öffentlichkeit. Wie am Samstag in einer Aussendung mitgeteilt wurde, gab es im heurigen Jahr bislang 44 Erkrankungsfälle in Tirol, von denen ein Großteil mittlerweile gesundet bzw. nicht mehr ansteckend ist. Als nach wie vor erkrankt gelten mit Stand Samstag zehn Personen.