Nach Krebsdiagnose: König Charles zeigt sich erneut auf dem Weg zum Gottesdienst

Sandringahm– Großbritanniens krebskranker König Charles III. (75) hat sich erneut auf dem Weg zum Gottesdienst gezeigt. Gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla (76) lief er am Sonntag zur St. Mary Magdalene Church im ostenglischen Sandringham. Während Charles in der einen Hand einen Regenschirm hielt, winkte er mit der anderen.

In den vergangenen zwei Wochen hielt sich Charles abwechselnd am Landsitz der Königsfamilie in Sandringham und in der britischen Hauptstadt London auf. Sein jüngerer Sohn Prinz Harry (39) war trotz der Verwerfungen in der Familie angereist, um seinen Vater kurz zu treffen. Harry und seine Frau Herzogin Meghan (42) hatten sich von den royalen Pflichten losgesagt und leben in den USA.