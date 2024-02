Auto stand in Vollbrand: Totalsperre und Stau am Zirler Berg

Zirl – Auf der Seefelder Straße (B177) geriet am Sonntagnachmittag im Bereich Zirler Berg ein Auto in Brand. Gegen 15.15 Uhr rückte die Feuerwehr Zirl mit fünf Wagen zum Ort des Geschehens aus. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand.