Stromleitung fing in Grinzens Feuer: Anrainer löschte Brand

Grinzens – Nachdem in seinem Haus der Strom ausgefallen war und er an seinem Sicherungskasten nichts Auffälliges feststellen konnte, bemerkte ein Anrainer im Orsteil Neder in Grinzens, dass aus einem Kanalschacht Rauch aufstieg. Eine im Erdreich verlegte Niederspannungsleitung hatte Feuer gefangen.