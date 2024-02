Gegen Baum geprallt: Skifahrer (33) verlor in Zillertal Arena das Bewusstsein

Stummerberg – Kurze Zeit das Bewusstsein verlor am Sonntagnachmittag ein 33-jähriger Skifahrer bei einem schweren Unfall im Gebiet Zillertal Arena. Der Deutsche fuhr gegen 14 Uhr auf der roten Piste in Richtung Kreuzjochhütte ab, als er in einer Kurve bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle verlor und stürzte. Der Mann prallte in der Folge mit dem Kopf gegen einen Baum.