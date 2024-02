Sechs Jugendliche in Mexiko erschossen

In einem Vorort der mexikanischen Großstadt Guadalajara sind vier Jugendliche und zwei junge Erwachsene auf offener Straße erschossen worden. Zwei weitere Jugendliche wurden verletzt, wie der Staatsanwalt Luis Méndez vor Journalisten sagte. Unbekannte hatten demnach am Sonntagmorgen (Ortszeit) an einer Straßenecke in San Pedro Tlaquepaque mehr als zehnmal mit Handfeuerwaffen auf die Opfer geschossen.