Mehr als 64 Tote nach Stammeskämpfen in Papua-Neuguinea

Port Moresby - Der Polizei in Papua-Neuguinea bietet sich dieser Tage ein grausames Bild. Bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Stämmen wurden mindestens 64 Menschen getötet. "Wir glauben, dass es da draußen im Busch noch einige Leichen gibt", sagte der ranghohe Polizeivertreter Samson Kua am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Sie seien offenbar Opfer eines Hinterhalts geworden.

Die Leichen wurden Sonntagabend nahe der Stadt Wabag entdeckt, die rund 600 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Port Moresby liegt. Die Polizei berichtete über Videos und Fotos, die angeblich vom Tatort stammen. Sie zeigen entkleidete und blutverschmierte Leichen am Straßenrand. Mehrere Leichen sind außerdem auf der Ladefläche eines Pritschenwagens zu sehen.

Es wird vermutet, dass der Vorfall mit einem Konflikt zwischen den Stämmen der Sikin, Ambulin und Kaekin sowie anderen Volksgruppen zusammenhängt. Nach Polizeiangaben setzten die Angreifer verschiedene Sturmgewehre, Schrotflinten und selbst gebaute Schusswaffen ein. Die Kämpfe dauerten demnach am Montag in umliegenden Dörfern an.