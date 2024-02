Zwei Tiroler schwammen mit der Staffel zu Olympia nach Paris

Doha – Mit den beiden Tirolern Simon Bucher und Bernhard Reitshammer erreichte Österreichs Herren-Staffel über 4 x 100 m Lagen am Sonntag WM-Rang sechs. Die Verbesserung gegenüber dem Vorlauf um eine Position gelang einerseits durch die Disqualifikation Polens, zudem wurde Irland auf Distanz gehalten. In 3:34,62 Min. waren der Absamer Reitshammer, Valentin Bayer, der Innsbrucker Bucher und Heiko Gigler bei den Langbahn-Weltmeisterschaften in Doha (KAT) um 0,66 Sek. schneller als die Iren. Der Titel ging an die USA vor den Niederlanden und Italien.

Im Vorlauf war das rot-weiß-rote Quartett in 3:24,29 Sek. etwas schneller gewesen und sicherte so den Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Paris ab. Mit Gesamtrang 14 aus den beiden Weltmeisterschaften in Fukuoka 2023 und Doha schaffte es die OSV-Equipe in das aus 16 Staffeln bestehende Olympia-Feld. Vorbehaltlich der Bestätigung des Turm-Quotenplatzes für Wasserspringer Anton Knoll hat Rot-Weiß-Rot damit für die Spiele zehn Tickets sicher. Bucher, Felix Auböck und Martin Espernberger sowie Jan Hercog im Open Water hatten es davor im Schwimmen geschafft.