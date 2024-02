Haft für deutschen LKW-Fahrer nach Unfalltod von Ex-Profi Rebellin

Der tödliche Unfall hatte sich bereits im November 2022 ereignet. Der Lkw-Fahrer stellte sich allerdings erst sieben Monate später den Behörden in Italien.

Rom – Ein nach dem tödlichen Verkehrsunfall von Radprofi Davide Rebellin angeklagter deutscher LKW-Fahrer hat sich mit der italienischen Justiz auf eine Haftstrafe von drei Jahren und elf Monaten geeinigt. Die Verteidigung des 63-Jährigen forderte, dass der Mann die Haft unter Hausarrest absitzen darf. Eine Entscheidung wird das Gericht der norditalienischen Stadt Vicenza am 11. März treffen. Die Familie Rebellin war über eine Versicherung mit 825.000 Euro entschädigt worden.

Der Mann, Angestellter eines Unternehmens im Münsterland, hatte Rebellin am 30. November 2022 in der Gemeinde Montebello Vicentino in der Region Venetien mit seinem Fahrzeug gerammt und war weitergefahren. Er hatte sich sieben Monate später den Behörden gestellt.