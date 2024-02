Leistbares Wohnen: Innsbrucker SPÖ will Verfassungsgericht einschalten

Die Innsbrucker SPÖ wirft dem Land Tirol "Untätigkeit" vor: Die Erlassung einer Verordnung, damit das Bodenbeschaffungsgesetz in Innsbruck angewendet werden kann, werde seit eineinhalb Jahren verzögert. Daher will die SPÖ nun erreichen, dass sich die Stadt direkt an den Verfassungsgerichtshof in Wien wendet – und hofft auf eine Mehrheit im Gemeinderat.