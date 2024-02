Hiobsbotschaft für ÖFB-Team: Saison-Aus für Kalajdzic nach Kreuzbandriss

Frankfurt – Sasa Kalajdzic hat sich neuerlich schwer verletzt und fällt für die Europameisterschaft im Sommer in Deutschland aus. Der ÖFB-Teamstürmer in Diensten von Eintracht Frankfurt erlitt am Sonntag im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg (3:3) einen Riss des Kreuz- und Außenbandes im rechten Knie. Diese Schockdiagnose gab sein Verein am Montag gekannt. Es ist bereits der dritte Kreuzbandriss von Kalajdzic.

Der 26-Jährige zog sich die Verletzung in der achten Spielminute ohne Fremdeinwirkung zu. Er konnte selbstständig in die Kabine gehen und kam in Hälfte zwei auf Krücken zurück zur Frankfurter Ersatzbank, am Montag kam aber die bittere Diagnose. Kalajdzic war Anfang Jänner leihweise von den Wolverhampton Wanderers nach Frankfurt gewechselt, nach nur fünf Einsätzen in der Bundesliga und einem Spiel in der Conference League mit einem Tor gegen Union Saint-Gilloise ist die Saison aber zu Ende.