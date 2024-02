Gut zu wissen: So verhält man sich bei Fahrzeugbränden richtig

Beim Brand am Zirlerberg am Sonntag verhielten sich die beiden Insassinnen richtig und verließen das Auto sofort, bevor es in Vollbrand stand. Hand-Feuerlöscher sind in Autos zwar nicht verpflichtend mitzuführen, können Brände aber wirkungsvoll eindämmen.

© TT/Liebl Daniel, Canva