Lermooser Bürgermeister zu Fernpass-Plänen: „Der Scheiteltunnel löst das Problem nicht“

Der Lermooser Bürgermeister Stefan Lagg war am Montag zum Thema Fernpasspaket zu Gast bei „Tirol live”. Im Gespräch mit TT-Chefredakteur Marco Witting lobte Lagg einerseits die „unbedingt“ notwendige zweite Röhre in Lermoos, bezweifelt aber die Wirkung des geplanten Scheiteltunnels. Vielmehr drängt er auf weitere Maßnahmen. Insbesondere auf eine Umfahrung des Lermooser Talkessels, wenn in zwei bis drei Jahren die Umfahrung Garmisch fertig ist.