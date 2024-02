Neues „Hakon und die Jungfrauen“ Album: Auf hoch Gestapeltem über dem Abgrund schwingen

Die großen und kleinen Dinge des Lebens werden besungen: Mit „Kummer“ geht es los, mit „Alkohol“ weiter, am Ende in „Tränen im Sand“ wird gebudert oder vielleicht doch nur miteinander geredet – und dazwischen schon mal an Füßen geschleckt und mit Urin gegurgelt („Was darf’s denn sein“). Manchmal – im Lied „Mountain Sheep“ zum Beispiel – wird es auf beinahe dylaneske Weise poetisch: Das Ich träumt sich ins Gebirg’, erlebt Seltsames, findet die Liebe – und möchte am liebsten gar nicht mehr aufwachen.