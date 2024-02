Vermisster in Südtirol mit schweren Bisswunden aufgefunden: 73-Jähriger verstorben

Bozen – Traurige Gewissheit nach einer Suchaktion in Südtirol: Ein seit Sonntag abgängiger 73-Jähriger wurde auf einer Wiese bei Pinzagen aufgefunden. Der Mann wies Bisswunden am Hals, Oberkörper und an den Armen auf. Er dürfte von einem Tier angefallen worden sein. Am Montagnachmittag verstarb der Mann im Bozner Krankenhaus.