Staatliches Hilfspaket für Bau gefordert: Tiroler Ökonom warnt vor neuen Staatsschulden

Österreichs Baubranche schlägt Alarm und verlangt von der Regierung, ihr unter die Arme zu greifen. Dies soll in Form eines staatliches Hilfspaket von insgesamt 500 Mio. Eur­o geschehen. Der Tiroler Ökonom Jürgen Huber warnt davor, Hunderte Millionen an neuen Staatsschulden in den Bau zu pumpen. Auch die schärferen Kreditregeln seien sinnvoll.