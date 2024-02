Freiheitlicher Mandatar schert aus Koalition aus: Zerbricht Südtirols Regierung?

Nur wenige Wochen nach Bildung einer Landesregierung in Südtirol steht diese schon wieder an der Kippe. Der ehemalige freiheitliche Parteichef Andreas Leiter Reber ist aus der Partei ausgetreten, die gemeinsam mit der Südtiroler Volkspartei, den Fratelli, der Lega und der Bürgerliste La Civica regiert. Landeshauptmann Arno Kompatscher will nun den Koalitionsausschuss einberufen.