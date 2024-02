Nach Horrorsturz: Dritte Operation bei schwer verletztem Schweizer Bobfahrer nötig

Dresden – Der bei einem Unfall in der Altenberger Bahn schwer verletzte Bobfahrer Sandro Michel muss diese Woche das dritte Mal operiert werden. Das teilte der Schweizer Bob-Verband Swiss Sliding mit. Michel ist am vergangenen Donnerstag in der Universitätsklinik Dresden "aufgrund der gravierenden Verletzungen im Hüftbereich" bereits ein zweites Mal operiert worden. Er sei stabil und habe keine Verletzungen am Kopf und an der Wirbelsäule. Wann Michel in die Schweiz zurückgebracht werden kann, steht noch nicht fest.